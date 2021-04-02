Зеленський збирає РНБО – що в порядку денному

Засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться у другій половині дня 2 квітня. Проте його тематику не будуть розкривати до початку проведення.

Це підтвердив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

– Як ви бачили по попереднім тижнях, немає від нас анонсів щодо тем, які будуть розглядатися на РНБО. Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, – наголосив він.

Однак за словами Тимошенка, темами сьогоднішнього засідання РНБО, як і всіх попередніх, будуть безпека і наведення справедливості в країні.

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Санкції РНБО

19 березня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вказані особи наразі на 99% є громадянами РФ.