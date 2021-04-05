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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

АМКУ оштрафовал украинский Google на 1 млн грн — причина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал украинский филиал Google на 1 млн грн. Причиной стало то, что компания не предоставила необходимую информацию после запроса.

АМКУ оштрафовал украинский Google на 1 млн грн — причина

АМКУ ведет расследование по блокированию аккаунта пользователя в приложении Google Мой бизнес. Комитет больше года ждал ответа, но после этого принял решение о введении штрафа.

После возбуждения уголовного дела и его рассмотрения украинский филиал Google все же предоставил информацию. Это было учтено при определении размера штрафа.

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Штраф для компании Львовгаз

Накануне Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Львовгаз, поскольку она нарушила закон о защите экономической конкуренции.

АМКУ обязал Львовгаз оплатить 75,63 млн грн.

Источник: АМКУ

Фото: Pixabay

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