Антимонопольний комітет України оштрафував українську філію Google на 1 млн грн. Причиною стало те, що компанія не надала необхідну інформацію після запиту.

АМКУ веде розслідування щодо блокування облікового запису користувача у додатку Google Мій бізнес. Комітет понад рік очікував відповіді, однак після цього ухвалив рішення про введення штрафу.

Після відкриття кримінальної справи та її розгляду українська філія Google все ж надала інформацію. Це було враховано під час визначення розміру штрафу.

Штраф для компанії Львівгаз

Напередодні Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Львівгаз, оскільки вона порушила закон про захист економічної конкуренції.

АМКУ зобов’язав Львівгаз сплатити 75,63 млн грн.

Джерело: АМКУ