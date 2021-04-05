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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

АМКУ оштрафував український Google на 1 млн грн – причина

Антимонопольний комітет України оштрафував українську філію Google на 1 млн грн. Причиною стало те, що компанія не надала необхідну інформацію після запиту.

АМКУ оштрафував український Google на 1 млн грн – причина

АМКУ веде розслідування щодо блокування облікового запису користувача у додатку Google Мій бізнес. Комітет понад рік очікував відповіді, однак після цього ухвалив рішення про введення штрафу.

Після відкриття кримінальної справи та її розгляду українська філія Google все ж надала інформацію. Це було враховано під час визначення розміру штрафу.

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Штраф для компанії Львівгаз

Напередодні Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Львівгаз, оскільки вона порушила закон про захист економічної конкуренції.

АМКУ зобов’язав Львівгаз сплатити 75,63 млн грн.

Джерело: АМКУ

Фото: Pixabay

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