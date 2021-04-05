Uber Shuttle в Киеве с 5 апреля приостановил работу на время локдауна.

— Чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие нашего сообщества, мы следуем указаниям властей и приостанавливаем поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления, — отметили в пресс-службе компании Uber.

В компании добавили, что сервис такси Uber работает в штатном режиме.

Пользователям, имеющим активный пакет Shuttle по состоянию на 5 апреля, автоматически продлят срок его действия.

Транспортный локдаун

В Киеве с 5 по 16 апреля будет действовать жесткий карантин. Его ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Среди ряда запретов и работа общественного транспорта по специальным пропускам.

Поэтому жители столицы кинулись к службам такси, но стоимость такого проезда выросла втрое.