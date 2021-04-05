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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Сервіс Uber Shuttle призупинив роботу через локдаун у Києві

Uber Shuttle в Києві з 5 квітня призупинив роботу під час локдауну.

Uber Shuttle

– Щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу і захистити добробут нашої спільноти, ми слідуємо вказівкам влади і припиняємо поїздки з Uber Shuttle до подальшого оповіщення, – зазначили в прес-службі компанії Uber.

У компанії додали, що сервіс таксі Uber працює у штатному режимі.

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Користувачам, які мали активний пакет Shuttle станом на 5 квітня, автоматично продовжать термін його дії.

Транспортний локдаун

У Києві з 5 до 16 квітня діятиме жорсткий карантин. Його запровадили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Серед низки заборон і робота громадського транспорту за спеціальними перепустками.

Тому жителі столиці ринулися до служб таксі, але вартість такого проїзду зросла утричі.

Фото: УНІАН

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