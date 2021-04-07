Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, во время которого политики обсудили обострение Россией ситуации безопасности.

Дмитрий Кулеба рассказал грузинскому политику о действиях Российской Федерации. В частности разговор касался стягивания военной техники РФ к восточным границам Украины.

Украинский политик отметил нежелание РФ прекратить огонь на Донбассе. В то же время Кулеба отметил активное скопление войск РФ возле украинских границ и распространение фейковой информации, разжигающей межнациональную рознь.

Залкалиани подтвердил поддержку Грузии относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Грузинский политик отметил, что Грузия готова присоединиться к международной поддержке Украины для сдерживания агрессивных действий Российской Федерации.

Активизация российских войск вблизи Украины

31 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска в областях, которые расположены рядом с восточными, северными и южными регионами Украины и Крыма.

Хомчак отметил, что такие действия России свидетельствуют о том, что страна-агрессор демонстрирует решимость своих намерений относительно незаконных планов, которые у нее были с 2014 года.

США просят Российскую Федерацию объяснить стягивания войск, а также выразили обеспокоенность относительно действий РФ, которые они назвали эскалацией агрессии.