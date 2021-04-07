Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Грузії Давідом Залкаліані, під час якої політики обговорили загострення Росією безпекової ситуації.

Дмитро Кулеба розповів грузинському політику про дії Російської Федерації. Зокрема розмова стосувалася стягування військової техніки РФ до східних кордонів України.

Український політик наголосив на небажанні РФ припинити вогонь на Донбасі. Водночас Кулеба зазначив активне скупчення військ РФ біля українських кордонів та поширення фейкової інформації, що розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Залкаліані підтвердив підтримку Грузії щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Грузинський політик зазначив, що Грузія готова долучитися до міжнародної підтримки України для стримання агресивних дій Російської Федерації.

Активізація російських військ поблизу України

31 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська в областях, які розташовані поруч зі східними, північними та південними регіонами України та Криму.

Хомчак зазначив, що такі дії Росії свідчать про те, що країна-агресор демонструє рішучість своїх намірів щодо незаконних планів, які у неї були з 2014 року.

США просять Російську Федерацію пояснити стягування військ, а також висловили занепокоєння щодо дій РФ, які вони назвали ескалацією агресії.