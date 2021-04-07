Адаптивный карантин в Украине работает, вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что в некоторых регионах после введения красного уровня эпидопасности и ответственной работы органов местной власти уже наблюдается стабилизация ситуации по распространению коронавируса.

— В частности, фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы. Если такая динамика будет сохранятся, то возможно возвращение этих регионов в оранжевую зону. Это показывает, что адаптивный карантин работает, вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости, — сказал премьер.

Адаптивный карантин в Украине

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому страну делят на зоны эпидопасности: красную, оранжевую и желтую.

По состоянию на 7 апреля в красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой зоне только Херсонская область, остальные — в оранжевой.