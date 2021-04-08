Только вместе остановим Covid-19: Гройсман призвал политиков поддержать вакцинацию

Лидер Украинской стратегии Гройсмана Владимир Гройсман призвал всех политиков объединиться вокруг идеи вакцинации украинцев против Covid-19 и отбросить все попытки или планы по дискредитации вакцинации как таковой.

Об этом политик заявил в своем обращении в социальных сетях.

По его словам, сейчас прививки — это единственный шанс сохранить жизнь и здоровье, поскольку умирает и молодежь, и старики.

— Мы помним, как несколько месяцев назад один из политиков позволил себе в прямом эфире назвать вакцину неприличным словом. И что произошло? Какая началась антивакцинальная кампания! Это означает одно: люди остаются без защиты. Эта безответственная риторика украинских политиков не должна больше повторяться, — отметил Гройсман.

По его мнению, дискредитация идеи вакцинации — это большое преступление против людей.

— Вы их пугаете, люди начинают колебаться — прививаться или нет, а значит — остаются без защиты. Весь мир признал, что единственный механизм защиты — это вакцинация. Призываю политиков: давайте объединимся и поддержим кампанию по вакцинации. Обращайтесь к вашим избирателям с призывом к вакцинации. Давайте все вместе остановим эту пандемию и остановим Covid-19, — отметил он.

Гройсман считает, что поддержка вакцинации должна сопровождаться открытием широкого доступа к вакцине. Действующее правительство, уверен политик, должно делать не заявления о планах, а реально открывать возможности всем желающим сделать прививку.

Требование относительно проведения внеочередного заседания Кабмина, посвященного вопросам широкой вакцинации, Гройсман озвучил несколько дней назад, но до сих пор чиновники не смогли собраться и начать наработки крайне нужных стране решений.

— Поэтому я снова говорю: собирайтесь, принимайте решение и дайте людям четкий план, а не заявления о том, что вы планируете до конца года вакцинировать 70% украинцев. Рейтинговые аналитические агентства сегодня говорят о том, что за первое полугодие в Украине будет вакцинировано лишь 3% граждан, а 97% будут незащищенными. И это на вашей совести, это ваша ответственность, — сказал политик. — Я настаиваю на созыве внеочередного, чрезвычайного заседания правительства, где четко будет утвержден план вакцинации по регионам, по количеству и доступности вакцин, где вы снимете абсолютно искусственные ограничения. Всех украинцев, которые хотят вакцинироваться, вы должны обеспечить вакциной.

Гройсман подчеркнул, что вопросы противодействия Covid-19 на сегодняшний день являются первыми и единственными для всех чиновников и политиков.

— За три дня, с момента моего прошлого обращения к правительству, имеем более тысячи смертей. Украина вышла на первое место в Европе по количеству заболеваний и смертности! В противовес я вижу сегодня приоритеты, которые освещает в информационном пространстве премьер-министр. Он занимается разработкой стратегий, концепций качества топлива на заправках! Это важно, но в мирное и спокойное время. Ничего сейчас нет важнее здоровья людей! – подытожил Гройсман.

Владимир Гройсман ранее призвал всех чиновников и народных депутатов не делать собственный пиар на прививке врачей имеющейся вакциной от Covid-19, а сделать укол самим.

Фото: Володимир Гройсман