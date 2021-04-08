Тільки разом зупинимо Covid-19: Гройсман закликав політиків підтримати вакцинацію

Лідер Української стратегії Гройсмана Володимир Гройсман закликав усіх політиків об’єднатися навколо ідеї вакцинації українців проти Covid-19 та відкинути всі спроби чи плани щодо дискредитації вакцинування як такого.

Про це політик заявив у своєму зверненні в соціальних мережах.

За його словами, нині щеплення – це єдиний шанс зберегти життя і здоров’я, адже помирає і молодь, і люди похилого віку.

– Ми пам’ятаємо, як кілька місяців тому один із політиків дозволив собі в прямому ефірі назвати вакцину непристойним словом. І що відбулося? Яка почалася антивакцинальна кампанія! Це означає одне: люди лишаються без захисту. Ця безвідповідальна риторика українських політиків не повинна більше повторюватися, – наголосив Гройсман.

На його думку, дискредитація ідеї вакцинації – це великий злочин проти людей.

– Ви їх лякаєте, люди починають вагатися – щепитися чи ні, а отже – залишаються без захисту. Весь світ визнав, що єдиний механізм захисту – це вакцинування. Закликаю політиків: об’єднаймося і підтримаймо кампанію з вакцинації. Звертайтеся до ваших виборців із закликом до вакцинації. Зупинімо цю пандемію всі разом, зупинімо Covid-19, – наголосив він.

Гройсман вважає, що підтримка вакцинації має супроводжуватися відкриттям широкого доступу до вакцини. Уряд, впевнений політик, має робити не заяви про плани, а реально відкривати можливості всім охочим зробити щеплення.

Вимогу до проведення позачергового засідання Кабміну, присвяченого питанням широкої вакцинації, Гройсман озвучив кілька днів тому, втім досі урядовці не спромоглися зібратися і принаймні почати напрацювання вкрай потрібних країні рішень.

– Тому я знову кажу: збирайтеся, ухвалюйте рішення і дайте людям чіткий план, а не заяви про те, що ви плануєте до кінця року вакцинувати 70% українців. Рейтингові аналітичні агентства сьогодні говорять про те, що за перше півріччя в Україні буде вакциновано лише 3% громадян, а 97% будуть незахищеними. І це на вашій совісті, це ваша відповідальність, – сказав політик. – Я наполягаю на скликанні позачергового, надзвичайного засідання уряду, де чітко буде затверджено план вакцинації у регіонах, щодо кількості і доступності вакцин, де ви знімете абсолютно штучні обмеження. Всіх українців, які мають бажання вакцинуватися, ви маєте забезпечити вакциною.

Гройсман наголосив, що питання протидії Covid-19 на сьогодні є першим і єдиним для всіх чиновників і політиків.

– За три дні, з моменту мого минулого звернення до уряду, маємо понад тисячу смертей. Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю захворювань і смертності! Натомість я бачу сьогодні пріоритети, які висвітлює в інформаційному просторі прем’єр-міністр. Він займається розробкою стратегій, концепцій якості пального на заправках! Це важливо, але в мирний і спокійний час. Нічого зараз немає важливішого за здоров’я людей! – підсумував Гройсман.

Володимир Гройсман раніше закликав усіх чиновників і народних депутатів не робити власний піар на щепленні лікарів наявною вакциною від Covid-19, а зробити укол самим.

Фото: Володимир Гройсман