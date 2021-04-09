Верховна Рада може запровадити штрафи за порушення самоізоляції на позачерговому засіданні у вівторок.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі та додав, що офіційно засідання плануються з 13 по 16 квітня.

Йдеться про закон №4540, який передбачає покарання за порушення умов обсервації та самоізоляції. Штраф має становити від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штраф за відсутність маски

21 листопада 2021 року набув чинності закон, що передбачає штраф за перебування в громадському місці чи транспорті без правильно одягненої маски.

Сума штрафу варіюється від 170 до 255 грн, в залежності від того, яке саме порушення було скоєно (маска була відсутня взагалі чи неправильно одягнена).

Правильно одягнена маска має прикривати ніс та рот, щільно прилягати до обличчя.

Про те, які маски дозволено використовувати, де їх носіння є обов’язковим та інші нюанси, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Железняк