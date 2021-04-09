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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Стерненка відпустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт

Активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука випустили з-під варти. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сергій Стерненко

Відповідне рішення ухвалили в межах розгляду апеляції на рішення Приморського райсуду Одеси, який засудив активістів до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

На сторінці Стерненка у Twitter повідомили, що активістів зобов’язали здати закордонні паспорти.

Суд над Стерненком

23 лютого Приморський суд Одеси визнав винним Сергія Стерненка у справі про викрадення людини. Його засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Суддя Віктор Попревич визнав активіста винним за трьома статтями: розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї. Суд постановив взяти під варту Стерненка в залі суду.

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Аналогічне рішення суд озвучив щодо другого обвинувачуваного у справі Руслана Демчука.

За версією слідства, 24 квітня 2015 року тодішній лідер одеського осередку Правого сектора Стерненко та його соратник Руслан Демчук викрали Сергія Щербича.

Стерненко заперечує причетність до викрадення та наполягає на політичній умотивованості справи.

Фото: УНІАН

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