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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

На тлі стягування Росією військ до кордону: Україна проведе масштабні навчання

Україна оголосила масштабні антитерористичні навчання в прикордонних з Росією районах на тлі стягування країною-агресором військ.

Донбас, ООС

Початок навчань заплановано на 14 квітня.

– 14 квітня СБУ почне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах, – розповіли у СБУ.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

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Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, зокрема з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

В СБУ попередили, що на окремих територіях оглядатимуть цивільний транспорт і перевірятимуть документи. У зв’язку з цим місцевих мешканців просять носити з собою документи, які посвідчують особу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має намірів розгортати широкомасштабну війну на Сході України.

На його думку, стягування військ до українських кордонів є спробою залякати Захід, демонструючи силу.

Джерело: СБУ

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