На тлі стягування Росією військ до кордону: Україна проведе масштабні навчання

Україна оголосила масштабні антитерористичні навчання в прикордонних з Росією районах на тлі стягування країною-агресором військ.

Початок навчань заплановано на 14 квітня.

– 14 квітня СБУ почне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах, – розповіли у СБУ.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, зокрема з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

В СБУ попередили, що на окремих територіях оглядатимуть цивільний транспорт і перевірятимуть документи. У зв’язку з цим місцевих мешканців просять носити з собою документи, які посвідчують особу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має намірів розгортати широкомасштабну війну на Сході України.

На його думку, стягування військ до українських кордонів є спробою залякати Захід, демонструючи силу.