Макрон може врятувати нормандський формат – Зеленський

Відновити дієвість Нормандського формату для вирішення конфлікту на Донбасі під силу президенту Франції Еммануелю Макрону.

Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський.

Він порівняв відновлення Нормандського формату з так званою реанімацією переговорів щодо Донбасу, де президент Франції зможе зробити “штучне дихання” і врятувати переговорний процес.

– Тут потрібна підтримка, перш за все пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія або її представники в Тристоронньої контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують, – підкреслив Зеленський.

У 2019 році представникам четвірки вдалося не лише зустрітися, а й досягти домовленостей у запровадженні режиму тиші.

– Мені здається, що” нормандський формат “був в комі”, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс.

Продовжуючи свою думку, президент України додав, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати, натякаючи на представників РФ, які систематично порушують підписані домовленості.

Зустріч з Макроном

Володимир Зеленський 16 квітня вирушив у робочу поїздку до Франції, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном.

Після розмови віч-на-віч до них за допомогою відеозв’язку приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Крім того, запланована зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.