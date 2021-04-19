В Луганській області правоохоронці припинили незаконне втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил.

Під час слідчих дій виявили інтернет-провайдера, який діяв у місті Старобільськ, та обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування.

Зазначається, що таке спорядження заборонено для використання цивільними людьми. Під час обшуку правоохоронці вилучили радіоактивне обладнання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України. Досудове слідство триває.

Шахрайська схема

Кіберполіція викрила зловмисників, які, завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт, ошукали українців приблизно на 10 млн грн.

Правопорушники купували у даркнеті дані клієнтів мобільних операторів та банків. Завдяки цьому троє чоловіків мали змогу віддалено замінити фінансовий номер. У такий спосіб шахраї отримували доступ до коштів через онлайн-банкінг.