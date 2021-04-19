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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Луганщині провайдер намагався втрутитися в роботу електронних мереж сил ООС

В Луганській області правоохоронці припинили незаконне втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил.

На Луганщині провайдер намагався втрутитися в роботу електронних мереж сил ООС

Під час слідчих дій виявили інтернет-провайдера, який діяв у місті Старобільськ, та обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування.

Зазначається, що таке спорядження заборонено для використання цивільними людьми. Під час обшуку правоохоронці вилучили радіоактивне обладнання.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України. Досудове слідство триває.

Шахрайська схема

Кіберполіція викрила зловмисників, які, завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт, ошукали українців приблизно на 10 млн грн.

Правопорушники купували у даркнеті дані клієнтів мобільних операторів та банків. Завдяки цьому троє чоловіків мали змогу віддалено замінити фінансовий номер. У такий спосіб шахраї отримували доступ до коштів через онлайн-банкінг.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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