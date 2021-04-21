Дніпро, Рівне, Херсон та Вінниця – сюди збираються вкласти майже 2,5 млрд грн. Але в якому стані перебувають наші регіональні аеропорти, які були побудовані ще за Радянського Союзу, і чи можна їх модернізувати?

Рівненський аеропорт збудований ще наприкінці 70-х років XX століття. Звідси здійснюються переважно поодинокі чартерні рейси. Тутешній термінал виконаний у старому радянському стилі.

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Своїми силами місто зробило частковий ремонт у залі очікування, збудувало приміщення для дьюті-фрі. Попри стару техніку, аеропорт має один серйозний козир, який дає йому перевагу у боротьбі з іншими летовищами за бюджетні гроші. Це злітна смуга. Наразі вона є однією з найдовших з-поміж українських регіональних аеропортів – понад 2,5 тис. м, і не потребує ремонту.

Хмельницький аеропорт також намагався отримати державні гроші на реконструкцію. Однак долю летовища красномовно демонструє годинник, який зупинився ще у 2010 році – свідок останнього пасажирського рейсу.

До програми реконструкції аеропортів Хмельницький так і не потрапив. Головна проблема – дороговартісна злітна смуга, яка коштуватиме не менше 2 млрд грн. Утім, Хмельницький претендує на роль вантажного терміналу, адже має вигідне розташування поруч із підприємствами кількох потужних бізнес-корпорацій.

Поки що найбільше від держави на реконструкцію отримав аеропорт Дніпра – майже 1,5 млрд грн. Тут хочуть збудувати нову злітно-посадкову смугу, яка зможе приймати далекомагістральні літаки.

Однак чи треба нам взагалі багато аеропортів? В Україні наразі майже 50 цивільних летовищ, хоч активно перевозять пасажирів лише 11.

Один із варіантів, куди рухатися далі українським аеропортам – стати хабами для лоукостів або транзитними летовищами. Таким чином невеликі аеропорти будуть використовуватися для того, щоб підвозити пасажирів до більших. На роль хабу може претендувати Житомир.

Міжнародні компанії готові літати тільки туди, де є нормальний сервіс і сучасні посадкові смуги з обладнанням. Це продемонстрував Львів, який також мав колись застарілий аеропорт. Після реконструкції, яка вартувала близько 500 млн грн, він перетворився на одне з найприбутковіших летовищ України. Навіть коронавірус не зупинив його роботу.

Тим часом експерти задаються питанням, чи не нагріють руки на виділених грошах чиновники. Розслідувач Юрій Ніколов вказує на цікаву деталь – будівництво смуг вестимуть ті ж компанії, які будують дороги. А розміри відкатів у цій сфері давно відомі!

Факт залишається фактом. В Україні поки що немає єдиної стратегії розвитку аеропортів. Тож імовірніше попереду і війна за пасажирів, і боротьба за мільярди. Реконструкція аеропортів – справа необхідна. Але яких саме і для яких цілей? Чи були на 100% ефективні вкладені кошти, ми побачимо лише за кілька років.

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