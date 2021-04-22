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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 13 человек и 95 компаний

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля.

Указ №169/2021 обнародовали на сайте Офиса президента 21 апреля. Документ вступает в силу со дня публикации.

Согласно ему, под санкции на три года попали 13 человек:

  • Араик Амирханян;
  • Сеяр Куршутов;
  • Александр Черепинский;
  • Эдуард Кукоба;
  • Олег Доронин;
  • Тигран Мелконян;
  • Владимир Полусыток;
  • Денис Аминев;
  • Сергей Сердюк;
  • Михаил Грибанов;
  • Андрей Попов;
  • Олег Богданов;
  • Юрий Дворак.

Кроме того, под санкциями оказались 95 компаний.

Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, прекращаются любые торговые операции.

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Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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