Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 13 человек и 95 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля.

Указ №169/2021 обнародовали на сайте Офиса президента 21 апреля. Документ вступает в силу со дня публикации.

Согласно ему, под санкции на три года попали 13 человек:

Араик Амирханян;

Сеяр Куршутов;

Александр Черепинский;

Эдуард Кукоба;

Олег Доронин;

Тигран Мелконян;

Владимир Полусыток;

Денис Аминев;

Сергей Сердюк;

Михаил Грибанов;

Андрей Попов;

Олег Богданов;

Юрий Дворак.

Кроме того, под санкциями оказались 95 компаний.

Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, прекращаются любые торговые операции.

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