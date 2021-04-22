Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 13 человек и 95 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля.
Указ №169/2021 обнародовали на сайте Офиса президента 21 апреля. Документ вступает в силу со дня публикации.
Согласно ему, под санкции на три года попали 13 человек:
- Араик Амирханян;
- Сеяр Куршутов;
- Александр Черепинский;
- Эдуард Кукоба;
- Олег Доронин;
- Тигран Мелконян;
- Владимир Полусыток;
- Денис Аминев;
- Сергей Сердюк;
- Михаил Грибанов;
- Андрей Попов;
- Олег Богданов;
- Юрий Дворак.
Кроме того, под санкциями оказались 95 компаний.
Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, прекращаются любые торговые операции.
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