Сепаратиста із Закарпаття заочно засудили до 12 років в’язниці

Мешканця Закарпатської області засудили до 12 років позбавлення волі за заклики до відокремлення регіону.

Чоловік агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу та територіальній цілісності України.

— Правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою нашої держави. Він пропонував незаконне відновлення не передбаченої Конституцією України так званої адміністративно-територіальної одиниці – “Республіка Підкарпатська Русь”, – йдеться на сайті СБУ.

Для організації своїх задумів він почав шукав допомогу серед організацій РФ. На початку 2014 року він звернувся до президента РФ з проханням провести миротворчу операцію для “відновлення дорадянського статусу Республіки Підкарпатська Русь” і визнати її державність.

За цим фактом слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження.

— Серед оприлюдненого листування екс-помічника президента РФ Владислава Суркова знайдено план забезпечення федерального статусу Закарпаття, ідентичний тому, який слідчі СБУ вилучили під час обшуків, пов’язаних із сепаратистськими рухами в області, – йдеться в заяві.

Також зазначено, що влітку 2014 року засуджений, перебуваючи в Росії, розробив документи, де виклав плани силового захоплення влади на Закарпатті, зокрема – створення “тимчасового уряду”, блокування автомобільних і залізничних перевалів та захоплення аеропорту.

В СБУ уточнили, що зловмисника оголосили у міждержавний розшук, адже наразі він переховується на території РФ. Через це судовий розгляд здійснювався за його відсутності. Вирок суду набрав законної сили.

На Запоріжжі жінка агітувала за відродження СРСР

У Запорізькій області силовики СБУ припинили діяльність проросійської сепаратистки, яка разом із поплічниками відкрито виступала за відродження СРСР.

За даними слідства, ліворадикали агітували населення за “повернення України у правове поле Радянського Союзу”. Встановлено, що завдання виконувалися на вимогу кураторів з РФ.