Украинцев могут обязать указывать депозиты и покупку валюты в декларации на субсидию

Украинцев, претендующих на получение субсидии, хотят обязать указывать в декларации о доходах и расходах информацию о банковских депозитах и покупке валюты.

Пока документ разместила для обсуждения Федерация профсоюзов Украины. В частности, в нем предлагается вносить в декларацию:

информацию о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии;

сведения о наличии средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (то есть если сумма депозита составляет более 56 тыс. грн, поскольку сейчас прожиточный минимум 2 270 грн, — Ред.).

Также в документе предлагается указывать автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).

Вимоги для призначення субсидії by Віта Гірко on Scribd

Кроме того, остается норма о расходах на сумму свыше 50 тыс. грн, а также об отсутствии задолженности по алиментам. Предложения и замечания к документу можно прислать до 29 апреля на электронный адрес fpsu@fpsu.org.ua.

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Требования для получения субсидий

В апреле этого года Кабмин ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. В частности, при назначении помощи теперь будут учитывать доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Также в Украине отменяется деятельность комиссий по назначению жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, когда такую помощь не назначают.

Источник: Федерация профсоюзов Украины