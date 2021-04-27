Українців можуть зобов’язати вказувати депозити та купівлю валюти у декларації на субсидію

Українців, які претендують на отримання субсидії, хочуть зобов’язати вказувати у декларації про доходи і витрати інформацію про банківські депозити та купівлю валюти.

Поки що документ розмістила для обговорення Федерація профспілок України. Зокрема, у ньому пропонується вносити у декларацію:

інформацію про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії;

відомості про наявність коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (тобто якщо сума депозиту становить понад 56 тис. грн, оскільки зараз прожитковий мінімуму 2 270 грн, – Ред.).

Також у документі пропонують вказувати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше, ніж п’ять років (зараз потрібно вказувати автомобіль старше 15 років).

Вимоги для призначення субсидії by Віта Гірко on Scribd

Крім того, залишається норма про витрати на суму понад 50 тис. грн, а також про відсутність заборгованості за аліментами. Пропозиції та зауваження до документу можна надіслати до 29 квітня на електронну адресу fpsu@fpsu.org.ua.

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Вимоги для отримання субсидї

У квітні цього року Кабмін посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Зокрема, під час призначення допомоги тепер враховуватимуть доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Також в Україні скасовується діяльність комісій щодо призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, коли таку допомогу не призначають.

Джерело: Федерація профспілок України