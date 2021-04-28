Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что США и Россия могут восстановить отношения. Это возможно, если Москва не будет обострять двусторонние отношения.

По его словам, США предпочли бы иметь с РФ более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от президента России Владимира Путина.

— Если он продолжит так себя вести, мы будем противостоять этому и реагировать на него. С другой стороны, если он решит не обострять ситуацию, то я думаю, что есть области, в которых мы можем работать вместе, исходя из наших общих интересов. Например, в части стратегической стабильности, — заявил Блинкен.

В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе 2021 года.

Блинкен об агрессии РФ

Ранее Блинкен предупредил Россию о последствиях агрессивных действий относительно Украины. Среди прочего, политик отметил, что серьезно обеспокоен действиями РФ.

Также Блинкен вместе с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвали Москву прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.