Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что США и Россия могут восстановить отношения. Это возможно, если Москва не будет обострять двусторонние отношения.
По его словам, США предпочли бы иметь с РФ более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от президента России Владимира Путина.
— Если он продолжит так себя вести, мы будем противостоять этому и реагировать на него. С другой стороны, если он решит не обострять ситуацию, то я думаю, что есть области, в которых мы можем работать вместе, исходя из наших общих интересов. Например, в части стратегической стабильности, — заявил Блинкен.
В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе 2021 года.
Блинкен об агрессии РФ
Ранее Блинкен предупредил Россию о последствиях агрессивных действий относительно Украины. Среди прочего, политик отметил, что серьезно обеспокоен действиями РФ.
Также Блинкен вместе с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвали Москву прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.