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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Заседание СНБО по эскалации конфликта с РФ состоится через несколько недель — ОП

рнбо

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу эскалации конфликта с РФ состоится через несколько недель.

Его инициировал президент Владимир Зеленский.

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Как рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, на заседании будет обсуждаться ситуация в приграничных районах Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областей.

— Вчера перед главами областей, секретарем СНБО, главой Офиса президента и его заместителями по разным вопросам были поставлены различные задачи, — заявил Тимошенко.

Также замглавы Офиса президента отметил, что в ходе совещания Владимир Зеленский планирует поднять вопрос обеспечения безопасности в стране и координации совместной работы правоохранителей, армии и подразделений территориальной обороны.

Совещание Владимира Зеленского с силовиками

Во вторник, 27 апреля, президент Украины провел совещание в Херсонской области по ситуации с безопасностью на границах.

На встрече присутствовали главы госадминистраций приграничных областей, а также руководители всех силовых ведомств.

На совещании обсуждалась оперативная обстановка в регионах, которые находятся в группе риска, а также готовность силовиков к реагированию на возможное обострение военного конфликта.

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