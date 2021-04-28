Засідання РНБО щодо ескалації конфлікту з РФ відбудеться за кілька тижнів – ОП

Засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо питання ескалації конфлікту з РФ відбудеться через кілька тижнів.

Його ініціював президент Володимир Зеленський.

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Як розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, на засіданні обговорюватиметься ситуація в прикордонних районах Херсонської, Запорізької, Одеської, Миколаївської та Донецької областей.

– Вчора перед главами областей, секретарем РНБО, главою Офісу президента і його заступниками з різних питань було поставлено різні завдання, – заявив Тимошенко.

Також замголови Офісу президента зазначив, що в ході наради Володимир Зеленський планує підняти питання гарантій безпеки в країні, а також координації спільної роботи правоохоронців, армії та підрозділів територіальної оборони.

Нарада Володимира Зеленського із силовиками

У вівторок, 27 квітня, президент України провів в Херсонській області нараду щодо ситуації з безпекою на кордонах.

На зустрічі були присутні глави держадміністрацій прикордонних з Росією областей, а також керівники всіх силових відомств.

На нараді обговорювалася оперативна обстановка в регіонах, які знаходяться в групі ризику, а також їх готовність до реагування на можливе загострення військового конфлікту.