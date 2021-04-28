Зеленский предлагает провести встречу с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

Глава государства убежден, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе. По мнению Владимира Зеленского, Ватикан — идеальное место для диалога о мире.

— Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу, — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что встреча с президентом РФ обязательно будет. Но какой должна быть повестка дня на этих переговорах, а также когда и где будут согласованы шаги, которые ускорят мир — это открытые вопросы.

Президент надеется, что ответы на них можно будет получить сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России.

Встреча Зеленского и Путина

На днях президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать встречу с Владимиром Путиным — президентом России. Организацией встречи должен заняться руководитель ОП Андрей Ермак.

Еще ранее Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В Кремле на такое предложение отреагировали и заявили, что готовы принять президента Украины в Москве, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений между странами.

В то же время Путин заявил: если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то сначала ему нужно провести переговоры с “ЛНР” и “ДНР”.

Со своей стороны, президент Украины жестко ответил на предложение Путина, отметив, что никаких переговоров с террористами не будет.

Источник: la Repubblica