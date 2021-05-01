Май 2021: что изменится в Украине в мае 2021

В Киеве прекращают действовать усиленные ограничения, страна все еще остается жить в условиях адаптивного карантина, а украинцев ждут новые тарифы на газ.

Что изменится в Украине с 1 мая 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин в Киеве

С 1 мая Киев переходит в желтую зону карантина, поэтому в столице перестанут действовать жесткие карантинные ограничения. Весь наземный общественный транспорт и метро снова будут перевозить пассажиров в обычном режиме без спецпропусков.

Также заработают ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны, бары, спортзалы и фитнес-центры.

Кроме того, с 5 мая возобновится учебный процесс в образовательных учреждениях столицы, в том числе и детских садах, а также возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Но даже несмотря на ослабление ограничений, все равно обязательным остается ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах.

Карантин в Украине

Согласно решению Кабмина, режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин в Украине будет действовать до 30 июня 2021 года. Он предусматривает деление страны на четыре уровня эпидопасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Постепенно области одна за другой начинают выходить из красной зоны карантина, в которой ситуация с Covid-19 является наиболее опасной. Но в регионах, которые все еще остаются в этой зоне, продолжают действовать строгие запреты.

В частности, в таких областях заведения общественного питания работают только на вынос и доставку, закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки и магазины, развлекательные заведения, кинотеатры, театры, фитнес-центры, бассейны, спортзалы.

В регионах, попавших в оранжевую зону карантина, действуют ограничения желтой зоны, установленные 24 февраля, когда Украина вернулась к модели адаптивного карантина. Но, при необходимости, в областях оранжевой зоны местные власти могут усиливать ограничения.

Празднование Пасхи

Праздновать самый большой христианский праздник Пасху 2 мая в этом году также придется в условиях карантина. Дополнительных карантинных ограничений в этот день не будут вводить. Останутся открытыми и церкви, и храмы.

Но украинцы должны придерживаться определенных рекомендаций, которые предусматривают, что:

посещать общественные места можно только в маске, закрывающей рот и нос;

нужно соблюдать дистанцию в 1,5 м;

находиться в помещении может один человек на 4 кв. м.

Кроме того, верующих просят смотреть пасхальное богослужение онлайн. Если они все же решили идти в церковь, то рекомендуется делать это кому-то одному из членов семьи, а не всем.

Также Кабмин договорился с Советом церквей, чтобы на Пасху в Украине уменьшили длительность богослужений, но в то же время увеличили их количество. Кроме того, верующим рекомендовали временно запретить целовать кресты, иконы и другие святыни.

Во время богослужения все двери в храмах должны быть открыты, а верующие, которые решат идти освящать пасхальные корзины в церковь, должны быть в масках.

Цены на газ

С 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 для украинцев начнут действовать годовые цены на газ. На них автоматически переведут всех потребителей с месячными ценами, колебавшимися в зависимости от сезона.

Поэтому с мая кубометр газа по умолчанию будет стоить одинаково во все месяца как зимой, так и летом. Подавать дополнительные заявки на перевод с месячного на годовой тариф не нужно.

Самые низкие годовые цены за кубометр предложили четыре компании:

ГП Евод трейд КП Луцкводоканал — 7,88 грн;

ООО Черкассыгаз сбыт — 7,89 грн

ООО Уманьгаз сбыт 7,89 грн;

Нафтогаз Украины — 7,96.

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО Волыньэлектрозбут и ООО Закарпатье Энергосбыт. Ряд региональных газсбытов установили годовой тариф на газ на уровне 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр.

Тариф на электроэнергию

С 1 мая тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Эта цена будет действовать до 30 июня.

Кроме того, согласно новым правилам государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП Гарантированный покупатель.

Заявки на получение субсидии

С мая 2021 года получателям субсидий необходимо подать новую заявку на ее получение. Это можно сделать в течение следующих пяти месяцев онлайн или через почту.

Также в Украине начнут действовать новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. В частности, без помощи от государства останутся граждане, имеющие на банковском счету более 100 тыс. грн, которые купили новую машину или валюту на сумму свыше 50 тыс. грн за один раз.

Кроме того, с 1 мая 100% субсидий будут выплачивать живыми деньгами.

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Онлайн-прописка

С 17 мая этого года менять регистрацию места жительства можно будет онлайн через портал Дія. Прописаться онлайн можно будет как в собственном, так и в арендованном жилье.

Для этого владельцу квартиры потребуется подтвердить это на портале Дія с помощью электронной подписи.

Также с 17 мая молодые люди, которые меняют место регистрации, не будут обязаны приходить в военкоматы, поскольку те автоматически будут получать информацию об изменении места регистрации гражданина.

Основная сессия ВНО

Основная сессия ВНО в Украине стартует уже 21 мая и продлится до середины июня. Обязательным является тестирование по украинскому языку или по украинскому языку и литературе.

В целом же участники тестирования могли выбрать не более пяти предметов. В мае будущие абитуриенты будут сдавать ВНО по таким из них:

21 мая — химия;

24 мая — испанский, немецкий, французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта).

Пробное ВНО

В Киеве и Николаевской области проведение пробного ВНО из-за локдауна перенесли на 15 мая.

Но в Центре оценивания качества образования напомнили, что ученики могут пройти тестирование и дома. Для этого нужно загрузить тестовые тетради по любому учебному предмету.

Внести свои ответы на задания теста в специальный сервис по определению результатов можно до 18 мая, а 19 числа — будут известны результаты.

Участники пробного ВНО должны прибыть в пункты проведения тестирования, указанные в приглашениях, заранее. С собой нужно иметь:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск;

две ручки с чернилами черного цвета;

бутылку с питьевой водой без этикетки;

защитную маску;

маленький дезинфектор для рук.

Аэромедицинская эвакуация

С 1 мая аэромедицинскую эвакуацию будут проводить в Киеве и Киевской области. Это означает, что в случае критической ситуации пациента будут доставлять в больницу на вертолете.

Решение об аэромедицинской эвакуации будет принимать областной центр экстренной медицинской помощи, учитывая дислокацию автомобилей скорой, состояние пациента и время на госпитализацию.

Аэромедицинскую эвакуацию пациентов в Украине решили ввести учитывая то, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным. Поэтому период реагирования на вылет вертолета должен составлять от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Болгария и Турция для украинцев

С 1 мая Болгария открывает свои границы для туристов. Но для въезда в страну на границе придется предоставить один из следующих документов:

сертификат вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус;

справку о том, что человек переболел Covid-19 (не позднее чем за полгода до выезда).

Кроме того, с 15 мая Турция официально отменяет обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну.

Но туристы все равно должны заполнять специальную форму перед тем, как вылететь в страну. В ней нужно указать паспортные данные, номер рейса и место проживания в Турции.

После обработки предоставленных данных, система выдаст туристу его HES-код, который станет своеобразным пропуском в гостиницы, рестораны, общественные места и на транспорт.

Выходные в мае

На май традиционно выпадает много праздничных дат, благодаря чему у украинцев будут дополнительные выходные. В частности, в 2021 году Пасху будут праздновать в воскресенье, 2 мая. А 1 мая, в субботу, будут отмечать Международный день труда.

Поскольку оба праздника являются государственными и выпали на выходные, то согласно закону праздничные дни перенесут на следующие после них.

Сколько будут отдыхать украинцы в мае — читайте в нашем материале.