Годовщина трагедии в Одессе: в памятных мероприятиях приняли участие три тыс. украинцев

На седьмую годовщину памятной трагедии в Одессе в мероприятиях приняли участие около трех тыс. человек. В то же время серьезных правонарушений местная полиция не зафиксировала.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. По его словам, безопасность во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади обеспечивали более 2,5 тыс. правоохранителей.

Заместитель министра ВСУ отметил, что массовые мероприятия в годовщину трагедии в Одессе прошли мирно и спокойно.

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Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. На него составили админпротокол и начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Трагедия в Одессе

2 мая 2014 в Одессе во время столкновений между участниками Евромайдана и пророссийских активистов погибли 48 человек, еще 250 человек получили ранения различной степени тяжести.

В тот день в Одессе перед футбольным матчем между Черноморцем и Металлистом состоялся марш, в котором приняли участие фанаты команд совместно со сторонниками Евромайдана. Возле Греческой площади на них напала группа местных антимайдановцев.

После столкновений эпицентр переместился на Куликово поле, где был лагерь пророссийских сил. Но на тот момент часть пророссийских активистов забаррикадировались в Доме профсоюзов, где впоследствии начался пожар.

Люди, которые оказались заблокированными в Доме профсоюзов, пытались спастись, некоторые даже выпрыгивали из окон, что оказалось для них роковым.