Річниця трагедії в Одесі: у пам’ятних заходах взяли участь три тис. українців

На сьому річницю пам’ятної трагедії в Одесі у заходах взяли участь близько трьох тис. осіб. Водночас серйозних правопорушень місцева поліція не зафіксувала.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. За його словами, безпеку під час масових заходів на Куликовому полі та Соборній площі забезпечували понад 2,5 тис. правоохоронців.

Заступник міністра ВСУ зазначив, що масові заходи на річницю трагедії в Одесі відбулися мирно та спокійно.

Читайте Як Україна відсвяткувала Великдень 2021 під час карантину

Одного чоловіка доставили до відділу поліції. Він перебував в стані алкогольного сп’яніння та мав при собі заборонену комуністичну символіку. На нього склали адмінпротокол та розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Трагедія в Одесі

2 травня 2014 року в Одесі під час сутичок між учасниками Євромайдану та проросійськими активістами загинули 48 людей, ще 250 осіб отримали поранення різних ступенів важкості.

В той день в Одесі перед футбольним матчем між Чорноморцем та Металістом відбувся марш, у якому взяли участь фанати команд спільно з прихильниками Євромайдану. Біля Грецької площі на них напала група місцевих антимайданівців.

Після сутичок епіцентр зіткнень перемістився на Куликове поле, де був табір проросійських сил. Але на той момент частина проросійських активістів забарикадувалися у Будинку профспілок, де згодом почалася пожежа.

Люди, які виявилися заблокованими у Будинку профспілок, намагалися врятуватися, деякі навіть вистрибували з вікон, що виявилося для них фатальним.