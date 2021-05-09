США вимагають від РФ зупинити обстріли цивільних об’єктів на Донбасі

Кілька днів тому у Попасній бойовики обстріляли цивільний сектор. Через це Посольство США в Україні висловило своє занепокоєння.

– Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень, – йдеться у заяві американських дипломатів у Twitter.

США також вимагають від Росії припинення агресії проти України, оскільки вона загрожує і цивільному населенню, і життєво необхідним системам.

Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Ми вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 8, 2021

За останні дні бойовики пошкодили кілька цивільних об’єктів у Донецькій області – лікарню та водогін, який забезпечує водопостачання більше 1 млн людей по обидва боки лінії розмежування.

А 5 травня бойовики обстріляли цивільний сектор населеного пункту Попасна Луганської області протитанковою керованою ракетою, яка вибухнула та спричинила пожежу. Загиблих та поранених, на щастя, немає.