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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

США вимагають від РФ зупинити обстріли цивільних об’єктів на Донбасі

Обстріл Плопасної

Кілька днів тому у Попасній бойовики обстріляли цивільний сектор. Через це Посольство США в Україні висловило своє занепокоєння.

– Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень, – йдеться у заяві американських дипломатів у Twitter.

США також вимагають від Росії припинення агресії проти України, оскільки вона загрожує і цивільному населенню, і життєво необхідним системам.

 

За останні дні бойовики пошкодили кілька цивільних об’єктів у Донецькій області – лікарню та водогін, який забезпечує водопостачання більше 1 млн людей по обидва боки лінії розмежування.

А 5 травня бойовики обстріляли цивільний сектор населеного пункту Попасна Луганської області протитанковою керованою ракетою, яка вибухнула та спричинила пожежу. Загиблих та поранених, на щастя, немає.

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