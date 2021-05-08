В сопровождении послов ЕС и G7: Зеленский поехал на Луганщину с рабочим визитом

В субботу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Луганской область с рабочим визитом.

Главу государства в его поездке сопровождают послы Европейского Союза, а также стран Большой семерки.

Во время пребывания на Луганщине Зеленский в сопровождении дипломатов примет участие в церемонии чествования памяти жертв Второй мировой войны.

Речь Владимира Зеленского ко Дню памяти и примирения

Ранее сегодня Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших в боях против нацистских захватчиков.

Президент подчеркнул, что Вторая мировая была самой страшной войной в истории человечества.

По его словам, слова Никогда вновь для украинцев в первую очередь означают стремление навсегда усвоить урок, который преподала история.