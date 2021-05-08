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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

У супроводі послів ЄС і G7: Зеленський поїхав на Луганщину з робочим візитом

Володимир Зеленський на Луганщині

У суботу, 8 травня, президент України Володимир Зеленський поїхав до Луганської області з робочим візитом.

Главу держави в його поїздці супроводжують посли Європейського Союзу, а також країн Великої сімки.

Під час перебування на Луганщині Зеленський в супроводі дипломатів прийме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

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Промова Володимира Зеленського до Дня пам’яті та примирення

Раніше сьогодні Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців, які загинули в боях проти нацистських загарбників.

Президент підкреслив, що Друга світова була найстрашнішою війною в історії людства.

За його словами, слова Ніколи знову для українців в першу чергу означають прагнення назавжди засвоїти урок, який надала історія.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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