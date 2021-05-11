Під час незаконних обшуків в Криму вбито одну людину

В окупованому Криму силовики РФ знову проводять незаконні обшуки, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

Під час них, у Симферополі, за невідомих обставин загинув Аюб (Набі) Рахімов, уродженець Узбекистану.

Правозахисниця Луфтіє Зудієва зазначає, що чоловіка застрелили у власному домі, а його дружину та 15-річного хлопця досі не можуть знайти.

Після проведення незаконного обшуку жінку кудись відвіз начальник відділення з питань міграції.

За версією силовиків, Аюб Рахімов чинив їм опір під час обшуку, але односельчани та правозахисники не вірять у це і масово подають заяви до поліції щодо зникнення його дружини та сина.











Силовики РФ знову проводять незаконні обшуки в Криму: вбито одну людину / 3 фотографии

Через ці протиправні дії прокуратура відкрила кримінальне провадження за порушення недоторканності житла і незаконне позбавлення волі.

Санкції статей, за якими відкрито справу, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.

Анексія Криму

У березні 2021 року Служба безпеки України почала розслідування щодо причетності організації Український Вибір до сприяння анексії Криму.

Учасники організації підозрюються у сприянні проведенню так званого референдуму на окупованому півострові.

Також за даними СБУ, учасники Українського вибору виражали активну підтримку окупаційним органам влади.

Наприклад, були представниками комісій на незаконних виборчих дільницях, займались переслідуванням українських активістівів і захоплювали адміністративні будівлі.

Фото: Кримська Солідарність