Украинские войска усилили систему обороны и разведки возле оккупированного Крыма

Вооруженные силы Украины прикрыли все десантно-опасные участки морского побережья, существенно усилили систему противовоздушной обороны и разведки. Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев во время всеукраинского форума Украины 30. Безопасность страны.

Он отметил, что ВСУ неуклонно придерживаются Минских договоренностей и выполнения взятых обязательств по урегулированию ситуации на Донбассе.

— Потенциально опасным фактором является наличие дополнительных сил и средств вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Крымского полуострова, которые привлекались к учениям. Сейчас осуществляется только их медленное выведение, — сказал он.

Наев отметил, что силами ВСУ, которые развернуты на юге Украины, постоянно отслеживается обстановка на временно оккупированной территории Крыма.

— Нашими подразделениями осуществляется прикрытие всех десантно-опасных участков морского побережья, существенно усилена система противовоздушной обороны и разведки, осуществляется подготовка и тренировка подразделений группировки для исполнения задач по назначению, — отметил командующий ООС.

Также он подчеркнул, что сектор обороны и безопасности имеет разработаны варианты применения сил и средств в случае эскалации ситуации.

Более детально о ключевых темах первого дня форума Украина 30. Безопасность страны — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Всеукраинский Форум Украина 30