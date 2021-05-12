Українські війська посилили систему оборони та розвідки біля окупованого Криму

Збройні сили України прикрили всі десантно-небезпечні ділянки морського узбережжя, суттєво посилили систему протиповітряної оборони та розвідки. Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв під час всеукраїнського форуму Україна 30. Безпека країни.

Він зазначив, що ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей та виконання взятих зобов’язань щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

— Потенційно небезпечним чинником є наявність додаткових сил і засобів збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Кримського півострова, які залучалися до навчань. Наразі здійснюється лише їх повільне виведення, – сказав він.

Наєв зазначив, що силами ЗСУ, що розгорнуті на півдні України, постійно відстежується обстановка на тимчасово окупованій території Криму.

— Нашими підрозділами здійснюється прикриття всіх десантно-небезпечних ділянок морського узбережжя, суттєво посилена система протиповітряної оборони та розвідки, здійснюється підготовка та тренування підрозділів угрупування для виконання завдань за призначенням, – наголосив командувач ООС.

Також він наголосив, що сектор оборони та безпеки має розроблені варіанти застосування сил та засобів в разі ескалації ситуації.

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Джерело: Всеукраїнський Форум Україна 30