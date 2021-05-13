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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Безпекові питання: які завдання ставить Україна перед зустріччю Зеленського і Путіна

Зеленський Путін

В Офісі президента України розповіли, які головні завдання ставлять перед можливою зустріччю очільника держави Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна.

Планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту нормандської четвірки, зазначив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру й у сфері безпеки досі не реалізовані, – зазначив Андрій Єрмак.

Також, за його словами, є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні, проте конкретні теми він не назвав.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Росії Володимиру Путіну провести зустріч.

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Він переконаний, що вона є необхідною, щоб припинити війну на Донбасі.

Детальніше про зустріч Зеленського та Путіна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

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