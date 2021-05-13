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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Україна має готувати фахівців з кібербезпеки – Зеленський

Україна має готувати фахівців з кібербезпеки – Зеленський

В Україні буде створено навчальний заклад для підготовки фахівців з кібербезпеки.

Про це під час огляду кіберцентру UA30 у межах форуму Україна 30 повідомив президент Володимир Зеленський.

– У нас великі плани щодо підготовки таких спеціалістів. Окрім центру, створюємо університет, скоро його будемо презентувати, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, треба створити належні умови, щоб готувати таких фахівців у країні.

– Україна має готувати таких спеціалістів з 15 та 16 років, щоб вони нікуди не їхали. Пропонувати їм реальну роботу, а вони запропонують нам безпечне життя, – додав очільник країни.

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Форум Україна 30

У травні у Києві відновили щотижневий форум Україна 30, паузу у проведенні заходу зробили через погіршення епідситуації у столиці у квітні.

У лютому та березні у межах форуму обговорювали, як протистояти пандемії коронавірусу, тарифи, малий і середній бізнес, розвиток культури та інфраструктури. Тепер йдеться про сферу безпеки країни.

Детальніше про форум Україна 30 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всеукраїнський Форум Україна 30

Фото: Офіс президента

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