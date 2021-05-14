У Києві ухвалили рішення про забудову міста без генплану

У Київській міській раді ухвалили рішення про новий поділ столиці на 219 Детальних планів території без затвердження генплану. Відповідно до цього, дозволяється комерційна забудова у мікрорайонах міста.

Зокрема, один із Детальних планів територій передбачає подальшу забудову Мінського масиву.

Підтримали подовження дії програми 2013 року про створення містобудівної документації 68 депутатів міськради.

Зокрема, проголосували за відповідне рішення більшість депутатів від УДАРу, Європейської солідарності, а також усі присутні депутати від ОПЗЖ та Батьківщини.

Водночас проти виступили представники партій Голос та Єдність, а депутати Слуги народу переважно утрималися або ж не голосували.

Закон Про регулювання містобудівної діяльності вимагає уточнення від Детального плану території положення генерального плану щодо будівництва у місті.

Однак термін дії чинного генплану завершилася у 2020 році, а розробка нового – триває з 2008-го.

Між тим у столиці України ДПТ протягом останніх років використовували для забудови територій поза межами генплану.

Також вони часто суперечать основному містобудівному документу, який розробляє Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київради.

Загалом програму містобудівного розвитку планують реалізувати до 2025 року.

Тому, якщо проект генплану ухвалять, то в ньому повинні враховуватись усі законні Детальні плани території.

Будівництво у Києві

У столиці України на будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури додатково спрямовано 7,3 млрд грн.

Зокрема гроші планують витратити на будівництво гілки метро на Виноградар та Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської.

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