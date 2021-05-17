Дія презентувала низку нових послуг: повний перелік і як працюють

У додатку і на порталі Дія з 17 травня буде доступна низка нових онлайн-послуг, які значно спрощують життя українців і допомагають заощадити час.

Повний перелік нових послуг у Дії і як вони працюватимуть – дивіться у матеріалі.

Шеринг документів

Завдяки шерингу документів за статичним QR українцям більше не доведеться робити ксерокс-копії документів або заповнювати бланки, заселяючись у готель чи оформлюючи кредит у банку.

Крім того, за допомогою QR можна буде ділитися необхідними документами онлайн. Тому відтепер бізнесу потрібно лише згенерувати код на порталі Дія та роздрукувати його.

Якщо ж така потреба є у клієнтів, то вони також можуть поділитися документом, відсканувавши код, поставивши підпис і надіславши його на необхідну пошту.

Швидка авторизація

З 17 травня авторизуватися у Дії можна буде просто приклавши ID-картку до смартфона. Завдяки цьому за 30 секунд у додаток підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.

Дія для ФОП

Відтепер зареєструвати фізичну особу-підприємця можна в автоматичному режимі без участі державного реєстратора. Подання самої заяви займає приблизно до 10 хв, а сам процес реєстрації – до хвилини часу.

Щоб зареєструвати ФОП у Дії, вам знадобиться кваліфікований електронний підпис. Якщо він є, то все, що потрібно зробити, – це заповнити онлайн-форму для отримання послуги на сайті diia.gov.ua.

Після цього її перевірять і автоматично скерують до податкової.

Нові будівельні послуги

З 17 травня у додатку Дія або на порталі доступні такі будівельні послуги онлайн:

декларація та сертифікат про готовність до експлуатації об’єкта;

видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

дозвіл на виконання будівельних робіт;

подання заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт;

сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію.

Іпотека для переселенців

Відтепер внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку про намір отримати пільгову іпотеку онлайн. Кредит на пільгове житло видаватимуть на 20 років під 3% річних.

Люди зможуть самостійно вибирати, яке житло і де купувати на ці гроші. Заявку можна подати на порталі Дія за 10 хвилин.

16 липня відбудеться розіграш, під час якого оберуть переможців, які отримають право на пільговий кредит на житло.

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Зміна місця реєстрації онлайн

Поки що змінити прописку онлайн можуть лише жителі Києва, Харкова, Вінниці, Луцька та Рівного. Але розробники планують розширити послугу до кінця року на всю територію України.

Усі, хто хочуть змінити місце місце реєстрації, повинні подати відповідну заявку на порталі Дія. Для цього у вас мають бути лише ID-картка, 10-15 хвилин на заповнення онлайн-форми і онлайн-підтвердження власника житла.

Для чоловіків також потрібно буде вказати дані військово-облікового документу, щоб інформацію внесли у реєстр військовозобов’язаних.

Електронний підпис

Відтепер українці зможуть підписувати будь-які документи та отримувати державні послуги з телефона у будь-якому місці безкоштовно у декілька кліків.

Все завдяки електронному підпису. Щоб скористатися послугою, потрібно перейти у Налаштування, натиснути Дія. Підпис і Створити.

Згодом система відсканує ваше обличчя через камеру смартфона. Після цього потрібно придумати код з п’яти цифр і підпис створено.







ФОП за хвилину, прописка та електронний підпис: все про нові послуги у Дії / 2 фотографии

Створення електронних петицій

Шукати петиції на окремому сайті мерії чи ОДА більше теж не доведеться. Адже відтепер українці можуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі Дія.

Заповнення заяви займає до 10 хвилин. У Полтаві, Луцьку, Сумах, Дніпрі, Черкасах та Херсоні вони будуть доступними автоматично.

Сплата податків і подання декларацій

Сплатити податки як у застосунку Дія, так і на порталі українці зможуть онлайн. Для цього навіть створили спеціальні пуш-нагадування. Також можна дозволити додатку інтегруватись з банком, щоб автоматично рахували суму податків, які потрібно сплатити.

Крім того, для українців спростили процес подання декларацій. Тепер замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) достатньо відповісти лише на чотири запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку.

Сплата адмінзбору онлайн

Тепер для сплати адмінзбору потрібно буде лише навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанцію сформують автоматично у два кліка замість двох візитів.

Але послуга поки доступна тільки в Одесі, Хмельницькому та Рівному.

Заміна посвідчення водія і штрафи

Крім того, замінити водійське у Дії тепер можна за 5 хвилин, маючи ID-картку і смартфон. Саме стільки часу потрібно, щоб подати заявку на новий документ.

Також у додатку будуть доступні штрафи, виписані патрульними. Крім того, Дія буде надсилати повідомлення, коли у водія з’являтимуться нові штрафи.

Реєстрація операторів потужностей ринку

Розробники повністю автоматизували весь процес, який тепер займатиме хвилину.

Тому для того, щоб зареєструвати операторів потужностей ринку (а це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів), більше не потрібно їздити у різні установи і надсилати цілі пакети листів.

Цифровий режим роботи держорганів

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський анонсував, що державні органи України з 24 серпня повністю відмовляться від використання паперових документів і перейдуть на цифровий режим роботи.

Тому вже з 24 серпня Україна увійде в режим paperless, який передбачає, що держава не має права вимагати паперові документи, якщо інформація є в реєстрах.

Фото: Мінцифри