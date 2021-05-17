Музей Революції Гідності став на крок ближче до будівництва. Водночас проект будівництва значно затягнувся.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, сьогодні німецьке архітектурне бюро Kleihues+Kleihues передало авторські права на проект, який дозволить розпочати будівельні роботи.

Міністр також повідомив, у чому полягатиме ідея музею Революції Гідності.

– Музей Майдану – це про свободу. Свободу, яку в нас постійно намагаються відібрати, але постійно зазнають поразки. Його будівництво – перш за все увічнення пам’яті про націєтворчі події сучасності. У 2014-му ми гучно заявили про свій відхід від радянщини і бажання бути європейською країною. За свободу і незалежність наші патріоти поклали свою душу і тіло. Збереження пам’яті та їх вшанування – наш спільний обов’язок як консолідованої нації, – заявив Ткаченко.

За словами генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні Ігоря Пошивайла, незабаром планують провести тендер на визначення генерального проектувальника.

Він прогнозує, що музей відкриється через п’ять років. З 2022 року може розпочатися будівництво, яке триватиме два роки, до відкриття першої черги. За його прогнозом, у 2026 році весь музей здадуть в експлуатацію.

Музей російської пропаганди

Міністерство культури України планує відкрити онлайн-музей російської пропаганди для боротьби з фейками та дезінформацією.

За словами Ткаченка, це буде лише першою цеглиною у створенні великого міжнародного центру протидії дезінформації.

Джерело: Олександр Ткаченко