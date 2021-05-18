Британский патрульный корабль OPV Trent зашел в порт Одессы

В одесский порт 18 мая вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent.
В ВМС Украины сообщили, что судно пришвартовалось к одному из причалов Одесского морского вокзала.
— Во время визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведения совместной тренировки в море типа PASSEX, — говорится в сообщении ВМС ВС Украины.
OPV Trent — это новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.
16 мая стали известно, что это судно вошло в акваторию Черного моря. Патрульный корабль прошел пролив Босфор утром 16 мая.
Подробнее о том, почему важны патрульные операции в Черном море с участием таких судов читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ВМС ВС Украины
Фото: ВМС ВС Украины