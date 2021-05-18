Британський патрульний корабель OPV Trent зайшов у порт Одеси

В одеський порт 18 травня увійшов патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV Trent.

У ВМС ЗС України повідомили, що судно пришвартувалося до одного з причалів Одеського морського вокзалу.

— Під час візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX, – йдеться у повідомленні ВМС ЗС України.

OPV Trent – це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

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16 травня стало відомо, що це судно увійшло в акваторію Чорного моря. Патрульний корабль пройшов протоку Босфор вранці 16 травня.

Детальніше про те, чому важливі патрульні операції у Чорному морі за участю таких суден читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗС України

Фото: ВМС ЗС України