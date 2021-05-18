Киевский апелляционный суд назначил на 21 мая рассмотрение апелляционной жалобы Офиса генпрокурора относительно меры пресечения, назначенной народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Заседание состоится в 12.00.

Речь идет о рассмотрении жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 13 мая 2021 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого в госизмене Медведчука.

Апелляцию будут рассматривать трое судей: Лашевич, Росик и Ященко.

В Офисе генпрокурора 18 мая сообщили, что подали апелляцию на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении нардепа Виктора Медведчука, назначенной Печерским райсудом Киева 13 мая.

ОГП настаивает на аресте подозреваемого в госизмене с альтернативой внесения более 300 млн грн залога.