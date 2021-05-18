PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука — суд назначил дату

ВІктор Медведчук

Киевский апелляционный суд назначил на 21 мая рассмотрение апелляционной жалобы Офиса генпрокурора относительно меры пресечения, назначенной народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Заседание состоится в 12.00.

Речь идет о рассмотрении жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 13 мая 2021 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого в госизмене Медведчука.

Апелляцию будут рассматривать трое судей: Лашевич, Росик и Ященко.

Читайте
Дело об госизмене: Медведчуку избрали меру пресечения

В Офисе генпрокурора 18 мая сообщили, что подали апелляцию на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении нардепа Виктора Медведчука, назначенной Печерским райсудом Киева 13 мая.

ОГП настаивает на аресте подозреваемого в госизмене с альтернативой внесения более 300 млн грн залога.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка