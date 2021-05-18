Київський апеляційний суд призначив на 21 травня розгляд апеляційної скарги Офісу генпрокурора щодо запобіжного заходу, призначеного народному депутату від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Засідання відбудеться о 12.00.

Йдеться про розгляд скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва від 13 травня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного у держзраді Медведчука.

Апеляцію розглядатимуть троє суддів: Лашевич, Росік та Ященко.

В Офісі генпрокурора 18 травня повідомили, що подали апеляцію на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо нардепа Віктора Медведчука, призначений Печерським райсудом Києва 13 травня.

ОГП наполягає на арешті підозрюваного у держзраді з альтернативою внесення понад 300 млн грн застави.