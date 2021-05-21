Миссию Украины при НАТО впервые в истории может возглавить женщина — Кулеба

Впервые миссию Украины при Североатлантическом альянсе может возглавить женщина. Вскоре должно состояться соответствующее назначение на эту должность.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии одному изданию.

— Это новая кандидатура, это женщина. Это будет первая женщина-посол Украины при НАТО за всю историю, — сказал он.

Как отметил министр, в настоящее время кандидат на эту должность проходит сертификацию по безопасности.

Начиная с 2019 года и до сегодняшнего времени исполняющим обязанности главы миссии Украины при НАТО был Георгий Толкачев.

Накануне, с 2017 до 2019 года должность занимал Вадим Пристайко.

Миссия Украины при НАТО — это дипломатическое представительство при Альянсе. Оно имеет цель обеспечения постоянного сотрудничества Украины с международной организацией и участия в Совете Евроатлантического партнерства.

Предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прогнозирует, что на саммите НАТО в июне 2021 года не примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

В то же время он отметил, что украинская сторона стремится запустить процесс, который позволит получить ПДЧ.

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