Місію України при НАТО вперше в історії може очолити жінка – Кулеба

Вперше місію України при Північноатлантичному альянсі може очолити жінка. Незабаром має відбутися відповідне призначення на цю посаду.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі одному виданню.

– Це нова кандидатура, це жінка. Це буде перша жінка-посол України при НАТО за всю історію, – сказав він.

Як зазначив міністр, наразі кандидатка на цю посаду проходить безпекову сертифікацію.

Починаючи з 2019 року і до сьогоднішнього часу виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО є Георгій Толкачов.

Напередодні, з 2017 до 2019 року посаду обіймав Вадим Пристайко.

Місія України при НАТО – це дипломатичне представництво при Альянсі. Воно має на меті забезпечення постійного співробітництва України з міжнародною організацією та участі у Раді Євроатлантичного партнерства.

Надання Україні ПДЧ в НАТО

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба прогнозує, що на саміті НАТО в червні 2021 року не ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Водночас він зазначив, що українська сторона прагне запустити процес, який дасть змогу отримати ПДЧ.

Більше новин про надання Україні ПДЧ в НАТО – читайте на Фактах ICTV.