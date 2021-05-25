З 00.00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Зокрема, заборонені будь-які види польотів між пунктами призначення, розташованих на території України та Білорусі.

Як бути пасажирам

У державному підприємстві обслуговування повітряного руху України Украерорух пояснили: якщо у пасажира є куплений або заброньований квиток на період після 26 травня, то прямий переліт буде неможливий.

Державіаслужба та Украерорух вже почали спілкуватися з авіакомпаніями, які літають у або з Білорусі, щоб належним чином поінформувати пасажирів. Також буде налагоджено інформування пасажирів щодо ситуації.

Але в Украерорусі вже повідомили, що запровадження заборон на перельоти, які покликані гарантувати безпеку авіації та пасажирів, є форс-мажором. Тому авіаперевізник зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше, ніж за три години до початку реєстрації.

Повний перелік надзвичайних обставин (форс-мажорів), за яких компенсація не передбачена, визначено регламентом ЄС та правилами авіаперевезень України та Білорусі.

Водночас після припинення авіасполучення з Білоруссю Міністерства інфраструктури і закордонних справ України, а також Державна прикордонна служба опрацьовують варіанти, як швидко повернути додому українців.

Але щоб повернутися в Україну, громадянам потрібно звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь. Необхідні контакти можна знайти на сайті Посольства України в Білорусі.

Якщо ж з цим виникатимуть проблеми, то українцям рекомендують залишити заяву у контакт-центрі МЗС, зателефонувавши на гарячу лінію за телефоном +380 44 238 16 57.

Джерело: Украерорух