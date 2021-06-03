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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У Києві перейменували низку вулиць та присвоїли скверу ім’я Василя Сліпака

Київ, Киев

У Києві вирішили змінити назву низки вулиць. Таке рішення ухвалила на засіданні Комісія з питань найменувань КМДА.

Члени комісії також присвоїли школі №5 ім’я Льва Венедиктова, а школі №29 – Петра Калнишевського. Обидва навчальні заклади знаходяться в Оболонському районі столиці.

Назву отримав сквер на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току. Йому присвоїли ім’я Василя Сліпака – оперного співака, який загинув на Донбасі.

Як перейменували вулиці у Києві

  • провулок Бабушкіна – провулок Сеньківський;
  • вулиця Крайня – вулиця Осипа Мандельштама;
  • провулок Радищева – провулок Юрія Матущака;
  • вулиця Академіка Кржижановського – вулиця Омеляна Пріцака;
  • вулиця Саратовська – бульвар Павла Вірського;
  • вулиця Павла Вірського – вулиця Анатолія Авдієвського;
  • 2-й провулок Валентини Терешкової – провулок Христини Алчевської;
  • вулиця Радгосп Совки – вулиця Пронівська;
  • вулиця Кайсарова – вулиця Холодноярська.
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Перейменування проспекту Бандери

У квітні суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери у Києві.

Перед цим у лютому Окружний адміністративний суд скасував перейменування, повернувши проспекту стару назву – Московський. Позов щодо скасування рішення подала організація Громадський контроль.

Фото: Depositphotos

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