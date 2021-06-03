У Києві вирішили змінити назву низки вулиць. Таке рішення ухвалила на засіданні Комісія з питань найменувань КМДА.

Члени комісії також присвоїли школі №5 ім’я Льва Венедиктова, а школі №29 – Петра Калнишевського. Обидва навчальні заклади знаходяться в Оболонському районі столиці.

Назву отримав сквер на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току. Йому присвоїли ім’я Василя Сліпака – оперного співака, який загинув на Донбасі.

Як перейменували вулиці у Києві

провулок Бабушкіна – провулок Сеньківський;

вулиця Крайня – вулиця Осипа Мандельштама;

провулок Радищева – провулок Юрія Матущака;

вулиця Академіка Кржижановського – вулиця Омеляна Пріцака;

вулиця Саратовська – бульвар Павла Вірського;

вулиця Павла Вірського – вулиця Анатолія Авдієвського;

2-й провулок Валентини Терешкової – провулок Христини Алчевської;

вулиця Радгосп Совки – вулиця Пронівська;

вулиця Кайсарова – вулиця Холодноярська.

Перейменування проспекту Бандери

У квітні суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери у Києві.

Перед цим у лютому Окружний адміністративний суд скасував перейменування, повернувши проспекту стару назву – Московський. Позов щодо скасування рішення подала організація Громадський контроль.