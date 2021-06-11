Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Сутки на Донбассе: враг 12 раз нарушил тишину, ранен боец

військові

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки, 10 июня, зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

По данным штаба ООС, возле Шумов российские наемники стреляли из минометов 82-го калибра, а вблизи Новгородского – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неспокойно было также в районе Причепиловки, Водяного, Старогнатовки и Луганского.

Вблизи Песков враг открывал огонь из стрелкового оружия. В этом районе в результате обстрелов ранен военный.

Бойца доставили в лечебное учреждение, в настоящее время состояние здоровья раненого — средней тяжести.

Читайте
На Донбассе трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук

С начала суток, 11 июня, противник уже дважды нарушил тишину: в районе Водяного — из минометов 82-го калибра и в направлении Опытного — из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь нет.

На все обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

Увеличение военной техники оккупантов

В начале июня украинская разведка зафиксировала увеличение российской военной техники на Донбассе.

В частности, боевики разместили 29 танков и две гаубицы за пределами специально отведенных для этого мест.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка