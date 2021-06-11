В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки, 10 июня, зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

По данным штаба ООС, возле Шумов российские наемники стреляли из минометов 82-го калибра, а вблизи Новгородского – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неспокойно было также в районе Причепиловки, Водяного, Старогнатовки и Луганского.

Вблизи Песков враг открывал огонь из стрелкового оружия. В этом районе в результате обстрелов ранен военный.

Бойца доставили в лечебное учреждение, в настоящее время состояние здоровья раненого — средней тяжести.

С начала суток, 11 июня, противник уже дважды нарушил тишину: в районе Водяного — из минометов 82-го калибра и в направлении Опытного — из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь нет.

На все обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

Увеличение военной техники оккупантов

В начале июня украинская разведка зафиксировала увеличение российской военной техники на Донбассе.

В частности, боевики разместили 29 танков и две гаубицы за пределами специально отведенных для этого мест.