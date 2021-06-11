У зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі за добу, 10 червня, зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

За даними штабу ООС, біля Шумів російські найманці стріляли із мінометів 82-го калібру, а неподалік Новгородського – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неспокійно було також в районі Причепилівки, Водяного, Старогнатівки та Луганського.

Неподалік Пісків ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У цьому районі внаслідок обстрілів поранено військового.

Бійця доправили до лікувального закладу, нині стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

З початку доби, 11 червня, противник уже двічі порушив тишу: в районі Водяного – з мінометів 82-го калібру та у напрямку Опитного – з ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат немає.

На всі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Збільшення військової техніки окупантів

На початку червня українська розвідка зафіксувала збільшення російської військової техніки на Донбасі.

Зокрема, бойовики розмістили 29 танків та дві гаубиці за межами спеціально відведених для цього місць.