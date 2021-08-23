Еще один самолет с украинскими гражданами вылетел из столицы Афганистана — Кабула. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время саммита Крымской платформы.

Министр рассказал об очередной операции по эвакуации людей из Афганистана.

— Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан, — сообщил он.

Накануне, 22 августа, в Украину прилетел второй эвакуационный борт из Афганистана, на котором в страну прибыли 83 человека.

Из них 31 украинец, а все остальные — граждане других стран.

По словам министра, вторая операция по вывозу людей из Кабула проводилась силами МИД, Вооруженных сил Украины, а также Главного управления разведки Министерства обороны.

Кулеба добавил, что пропагандистские СМИ Российской Федерации распространяли фейки о том, что Украина якобы бросила своих граждан в аэропорту Кабула и попросил жителей страны не поддаваться на информационные провокации врага.