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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Літак із понад 100 українцями вилетів із Кабула – Кулеба

Літак із понад 100 українцями вилетів із Кабула – Кулеба

Ще один літак із українськими громадянами вирушив зі столиці Афганістану – Кабула. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під часу саміту Кримської платформи.

Міністр розповів про чергову операцію із евакуації людей з Афганістану.

– Ще один літак вилетів з Кабула, на його борту понад 100 громадян, – повідомив він.

Напередодні, 22 серпня, в Україну прилетів другий евакуаційний борт із Афганістану, на якому до країни прибули 83 людини.

З них 31 українець, а всі інші – громадяни інших країн.

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За словами міністра, друга операція з вивезення людей із Кабула проводилася силами МЗС, Збройних сил України, а також Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Кулеба додав, що пропагандистські ЗМІ Російської Федерації поширювали фейки про те, що Україна нібито кинула своїх громадян в аеропорту Кабула, і попрохав жителів країни не піддаватися на інформаційні провокації ворога.

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